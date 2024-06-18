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Сыгравший Гендальфа актер Иэн Маккелен попал в больницу после падения со сцены

Сыгравший Гендальфа актер Иэн Маккелен попал в больницу после падения со сцены

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Keith Mayhew Британский актер Иэн Маккелен, сыгравший Гендальфа в трилогии "Властелин колец", был госпитализирован после падения со сцены во время театральной постановки в Лондоне, сообщает The Mirror.

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