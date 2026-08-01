МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 747 подписчиков

Игры кончились — решающий удар России в танкерной войне. Лондону страшно: над морями вновь реет триколор

Игры кончились — решающий удар России в танкерной войне. Лондону страшно: над морями вновь реет триколор

Автор: Егор Зверев Россия нанесла решающий удар в танкерной войне, пишут инсайдеры. Как Москва переиграла санкции и почему теперь, когда российский триколор развевается над морями, Лондону страшно? Россия переиграла санкции на море — решающий удар Инсайдеры констатируют, что игры кончились — решающий удар России в танкерной войне состоялся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии