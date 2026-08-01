Игры кончились — решающий удар России в танкерной войне. Лондону страшно: над морями вновь реет триколор

Автор: Егор Зверев Россия нанесла решающий удар в танкерной войне, пишут инсайдеры. Как Москва переиграла санкции и почему теперь, когда российский триколор развевается над морями, Лондону страшно? Россия переиграла санкции на море — решающий удар Инсайдеры констатируют, что игры кончились — решающий удар России в танкерной войне состоялся.