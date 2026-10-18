Так могла бы пройти презентация кабриолета «Москвич» в России / фото Александра Андреева Кабриолет «Москвич» внезапно стал одной из тем большого интервью, которое глава завода МАЗ «Москвич» Елена Фролова дала известному блогеру Эрику Давидычу.