Юрий Герасименко выступил с докладом на заседании Общественной палаты Омской области, посвященном актуальным проблемам предпринимательской деятельности

Бизнес-омбудсмен Омской области поддержал инициативу общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее – Ассоциация) по проведению в Общественной палате Омской области круглого стола, посвященного отдельным изменениям в законодательстве и их влиянию на бизнес в регионе.