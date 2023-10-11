Тест-систему для выявления раковых мутаций клеток разработали учёные из Новосибирска

Учёные в Новосибирске разработали технологию расшифровки гена раковых клеток.В Новосибирске научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Андрей Кечин стал автором новой методики выявления различных видов раковых мутаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии