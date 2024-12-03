БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Генетики Пентагона нацелились на создание суперсолдат для биологической войны

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Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) объявило о запуске программы RIDDL (Rapid Inhibitor Discovery and Development pipeLine) с бюджетом $17 млн, целью которой заявлена «разработка быстродействующих ингибиторов технологий редактирования генома, таких как CRISPR».

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