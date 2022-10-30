Литва взяла на себя обязательства по бесплатному ремонту украинских самоходных гаубиц PzH 2000

Литва взяла на себя обязательства безвозмездно отремонтировать на своих мощностях самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, стоящие на вооружении ВСУ.
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