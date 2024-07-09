AMD становится компанией-разработчиком ПО, меняя приоритеты Компания AMD объяв...

AMD становится компанией-разработчиком ПО, меняя приоритетыКомпания AMD объявила о масштабной трансформации своей бизнес-модели, смещая приоритет с разработки аппаратного обеспечения на создание программных решений, API и искусственного интеллекта.
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