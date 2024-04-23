Вашингтон оживил зомби по кличке Украина ещё на год

валерии темников Валерий, я думаю что этого не делалось по простой причине. Было НЕЧЕМ бить по тем точкам. Сейчас ситуация резко поменялась-поставки из КНДР, Ирана, Китая. Да и наша ВПК сейчас работает 25\7 в три смены! В феврале 22 наши стратеги допустили ту же ошибку что и СССР в 41-Шапками закидаем! Котлы 14 года давали повод думать так.... Думаю после инаугурации ВВП будет всё решать более кардинально, а пока идёт подготовка..... (размышления диванного стратега)

ninikooo Митусова У Зеленского появилась еще одна проблема, где купить очередную виллу- в Египте есть, в Майами есть, в Лондоне есть, где еще на дармовые деньги купить еще парочку, чтобы не нашли его, в случае чего. Не все деньги пойдут на нужды ВСУ-есть проблема поважнее. Да и жене нужно бриллиантиков прикупить…