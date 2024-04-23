Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    ЗЕМЛЯЧЕСТВА на мой взгляд - типичные организованные преступные группировки, выступающие "решалами" в юридических спор...Адвокаты диаспоры...
  • radiofree
    Это называется правовое государство,где за деньги можно купить всё и вся.Правды нет,Россия продана.Адвокаты диаспоры...
  • юра федулов
    Теперь очередь за Россией - поставить Запад раком и вне закона, тем более что все законы мира западом разрушены.Россия Западом по...

Вашингтон оживил зомби по кличке Украина ещё на год

Вашингтон оживил зомби по кличке Украина ещё на год

Состоявшееся без особых сюрпризов голосование в Палате представителей США (вряд ли они возникнут и в Сенате) — это допинг, который позволит Украине ещё какое-то время подёргаться, пока США и Европа будут готовиться к Большой войне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерии темников
Валерий, я думаю что этого не делалось по простой причине. Было НЕЧЕМ бить по тем точкам. Сейчас ситуация резко поменялась-поставки из КНДР, Ирана, Китая.  Да и наша ВПК сейчас работает 25\7 в три смены!  В феврале 22 наши стратеги допустили ту же ошибку что и СССР в 41-Шапками закидаем!  Котлы 14 года давали повод думать так.... Думаю после инаугурации ВВП будет всё решать более кардинально, а пока идёт подготовка..... (размышления диванного стратега)
Ответить
13 час.
ninikooo Митусова
У Зеленского появилась еще одна проблема, где купить очередную виллу- в Египте есть, в Майами есть, в Лондоне есть, где еще на дармовые деньги купить еще парочку, чтобы не нашли его, в случае чего. Не все деньги пойдут на нужды ВСУ-есть проблема поважнее. Да и жене нужно бриллиантиков прикупить…
Ответить
9 час.
М
Мария
Куда попрошайке-наркошибздику столько денег? Уже земли под кладбища трудно найти, всё продано пиндосам и англичанам. А он всё клянчит деньги и оружие. Скоро кастрюль будут во дворах хоронить.....
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх