Евгения Медведева рассказала о сексуализации фигуристок

Владимир Дегтярев

Не надо идеализировать, весь спорт проходит в трусах, все женщины и мужчины демонстрируют тело, силу и ловкость! Королева спорта считается -лёгкая атлетика!!! Там хоть не дети по 14 лет как гимнастике и фигурном катании!