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Евгения Медведева рассказала о сексуализации фигуристок

Евгения Медведева рассказала о сексуализации фигуристок

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады призналась, что в их спорте это всегда считалось нормальным.

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Комментарии
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Владимир Дегтярев
Не надо идеализировать, весь спорт проходит в трусах, все женщины и мужчины демонстрируют тело, силу и ловкость! Королева спорта считается -лёгкая атлетика!!! Там хоть не дети по 14 лет как гимнастике и фигурном катании!
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12 час.
Владимир Дегтярев
Пишите на русском, а суржик себе отставьте!
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12 час.
СК
Сергей Кашапов
Вот человек написал объективно и честно-поддерживаю.
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9 час.

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