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СЦКК сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 87 снарядов по мирным кварталам ДНР

СЦКК сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 87 снарядов по мирным кварталам ДНР

ВСУ за сутки выпустили 87 снарядов по мирным кварталам ДНР. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.

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