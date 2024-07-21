СЦКК сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 87 снарядов по мирным кварталам ДНР

ВСУ за сутки выпустили 87 снарядов по мирным кварталам ДНР. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии