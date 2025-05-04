Пожар возник на промышленном предприятии в Брянской области после удара ВСУ

По предварительным данным, пострадавших нет, отметил глава региона Александр Богомаз. В своём Telegram-канале он уточнил, что в результате атаки украинских военных разрушены производственные и административные здания.
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