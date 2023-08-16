Украинские боевики выпустили по Донецку 11 «натовских» снарядов за 10 минут

Виктор Гайдуков

Пора переходить от ударов возмездия к системному уничтожению всех объектов, в которых есть техника и вооружённые люди на стороне противника. Наш гуманизм очень дорого нам обходится. А у нас ещё и внутри страны осиное гнездо, с которым предстоит работать и работать. Поэтому, у нас нет времени на раскачку. Пора показать силу и решительность. Ведь наши противники, в том числе и США, совсем страх потеряли и поэтому всё более наглеют.