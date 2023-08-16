Наш потерянный мир

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Украинские боевики выпустили по Донецку 11 «натовских» снарядов за 10 минут

Украинские боевики выпустили по Донецку 11 «натовских» снарядов за 10 минут

Украинские боевики в среду утром трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка за 10 минут, выпустив по нему 11 «натовских» снарядов калибра 155 мм.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Если не берем Марьинку-пригород Донецка,то Донецк ВСУ разрушат окончательно.Либо авиация СВО разрушит все укрепления,либо Донецк разрушит ВСУ из гаубиц 155мм.
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14 час.
Виктор Гайдуков
Пора переходить от ударов возмездия к системному уничтожению всех объектов, в которых есть техника и вооружённые люди на стороне противника. Наш гуманизм очень дорого нам обходится. А у нас ещё и внутри страны осиное гнездо, с которым предстоит работать и работать. Поэтому, у нас нет времени на раскачку. Пора показать силу и решительность. Ведь наши противники, в том числе и США,  совсем страх потеряли и поэтому всё более наглеют.
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14 час.

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