Украинские боевики в среду утром трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка за 10 минут, выпустив по нему 11 «натовских» снарядов калибра 155 мм.
Украинские боевики выпустили по Донецку 11 «натовских» снарядов за 10 минут
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Если не берем Марьинку-пригород Донецка,то Донецк ВСУ разрушат окончательно.Либо авиация СВО разрушит все укрепления,либо Донецк разрушит ВСУ из гаубиц 155мм.
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14 час.
Виктор Гайдуков
Пора переходить от ударов возмездия к системному уничтожению всех объектов, в которых есть техника и вооружённые люди на стороне противника. Наш гуманизм очень дорого нам обходится. А у нас ещё и внутри страны осиное гнездо, с которым предстоит работать и работать. Поэтому, у нас нет времени на раскачку. Пора показать силу и решительность. Ведь наши противники, в том числе и США, совсем страх потеряли и поэтому всё более наглеют.
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14 час.
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