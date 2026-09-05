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Рөстәм Миңнеханов Сергей Собянинны Хезмәт Герое исеме бирелү белән котлады

Рөстәм Миңнеханов Сергей Собянинны Хезмәт Герое исеме бирелү белән котлады

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов «Макс»тагы каналында Мәскәү мэры Сергей Собянинны Россия Федерациясе Хезмәт Герое исеме бирелү белән котлады.

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