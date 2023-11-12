Какой сегодня праздник

Сегодня отмечается интересный и очень душевный праздник — Синичкин день. Официально этот день был утвержден по инициативе Союза охраны птиц России в качестве экологического праздника в России несколько лет назад, хотя в народе традиции соблюдались многие годы.
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