Возросло число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Спасатели МЧС РФ извлекли из завалов рухнувшего в Нижнем Тагиле дома еще одно тело. Число погибших при этом инциденте увеличилось до трех, ранее было известно о двух жертвах – в том числе, погиб и ребенок.
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