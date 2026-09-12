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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккенна о Мэттьюсе: «Играть с ним одно удовольствие, он очень умный хоккеист. Хочется просто отдать ему шайбу и надеяться, что тебе запишут ассист»

18-летний форвард « Торонто » и первый номер драфта Гэвин Маккенна высказался об игре с капитаном «Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом .

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