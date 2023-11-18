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«Мы проиграли со счетом 2:2». «Анахайм» считает, что судьи неверно не засчитали гол команды в матче с «Флоридой»

«Мы проиграли со счетом 2:2». «Анахайм» считает, что судьи неверно не засчитали гол команды в матче с «Флоридой»

«Дакс» уступили «Пантерс» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.  «Мы проиграли со счетом 2:2», – говорится в соцсети калифорнийцев.

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