Женщина-врач, заказавшая убийство экс-супруга, получила 6 лет тюрьмы

Суд Пушкинского городского округа назначил наказание врачу Оксане Горловой, заказавшей киллера для убийства своего бывшего супруга, в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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