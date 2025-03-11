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Царьград

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ЕС остался за бортом переговоров по Украине: реакция экспертов США

ЕС остался за бортом переговоров по Украине: реакция экспертов США

Европейский Союз обеспокоен своим отсутствием на мирных переговорах по Украине. Аналитики из Института Хадсона, Раф и Шульский, подчеркнули, что ЕС нуждается в новой политической структуре для укрепления своего геополитического влияния.

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