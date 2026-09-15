МИД ответил на заявление о завершении культурных связей с ФРГ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление Геше Йост о завершении культурных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине, отметив, что это решает народ, а не отдельные личности.
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