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Царьград

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МИД ответил на заявление о завершении культурных связей с ФРГ

МИД ответил на заявление о завершении культурных связей с ФРГ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление Геше Йост о завершении культурных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине, отметив, что это решает народ, а не отдельные личности.

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