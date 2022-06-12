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Австралия выплатит Франции неустойку за расторгнутую сделку, а Франция России за Мистрали - нет

Австралия выплатит Франции неустойку за расторгнутую сделку, а Франция России за Мистрали - нет

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в субботу, 11 июня, заявил, что Канберра согласна заплатить Парижу 555 миллионов евро за расторгнутый контракт на строительство подводных лодок стоимостью 90 миллиардов евро, – пишет издание Politico.

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