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Царьград

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Наступление остановлено или раскрывается "цветок"? Военные эксперты – о том, что происходит под Селидово

Наступление остановлено или раскрывается "цветок"? Военные эксперты – о том, что происходит под Селидово

В районе Селидово, пишут украинские ресурсы, наступление русской армии затормозилось. Однако они же публикуют карты, на которых раскрывается селидовский "цветок".

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