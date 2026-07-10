"Сейчас Россия ведет наступление сразу на нескольких направлениях: [.] атаки ведутся в ДНР, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также в других районах.
"Все рухнет". Россия готовит сокрушительный прорыв в зоне СВО
Комментарии
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Юрий Золотарев
Будем надеяться!!
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4 н.
Дмитрий
Какая благостная картина нарисована!... А у нас со "значительным преимуществом" во всем либо бесконечные очереди на заправках, либо они вообще не работают... Печально ((...
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4 н.
Taurus Zmei
А час и день автору не доложили?
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4 н.
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