Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    АВтор совок о котором ты пишешь между прочим ВОВ выиграл,учил историю?Подарок к Рождес...
  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    Храни вас БОГ ребята.Подарок к Рождес...
  • Эльшад Гасанов
    Россия поставила на шепелявого, а тот по характеру(трусливый, двуликий, хапуга) не подходил на роль лидера хохлов. Кт...Прощать - дело Б...

Прощать - дело Бога. А наше дело биться за себя...

Диалог  с  Перемог (о как  складно  сказано!)Нетакусь: А вот Иосиф Виссарионович считал иначе: «Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаётся».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Если бы не наша долбанная гуманность, когда мы запретили (лизнув при этом жопу Западу) Януковичу применить оружие против фашиствующего майдана, то сейчас были бы спасены миллионы людей. И сейчас фашисты развязали открытый террор, а мы не можем - мы ж  НЕ ТАКИЕ!!
Ответить
12 час.
igor kim
А с чего мы взяли, что бог все прощает? Бог за грехи очень строго наказывает. Читайте Библию.
Ответить
12 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
Россия поставила на шепелявого, а тот по характеру(трусливый, двуликий, хапуга) не подходил на роль лидера хохлов. Кто то из мудрецов сказал: опасны два общества, когда во главе баранов стоит волк, и когда во главе волков стоит баран. Януковичу не надо было разрешение спросить у кого то, чтобы защитить свой трон. Он как Батька, должен был самому взять АК-47, и идти воглаве Беркута. Убей тогда 500 предателей, спасли бы миллионы молодых, нормальных пацанов. Руководитель, если того требует ситуация, должен быть жёстким, и даже жестоким.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх