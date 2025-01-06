Прощать - дело Бога. А наше дело биться за себя...

Если бы не наша долбанная гуманность, когда мы запретили (лизнув при этом жопу Западу) Януковичу применить оружие против фашиствующего майдана, то сейчас были бы спасены миллионы людей. И сейчас фашисты развязали открытый террор, а мы не можем - мы ж НЕ ТАКИЕ!!

ЭГ

Эльшад Гасанов

Россия поставила на шепелявого, а тот по характеру(трусливый, двуликий, хапуга) не подходил на роль лидера хохлов. Кто то из мудрецов сказал: опасны два общества, когда во главе баранов стоит волк, и когда во главе волков стоит баран. Януковичу не надо было разрешение спросить у кого то, чтобы защитить свой трон. Он как Батька, должен был самому взять АК-47, и идти воглаве Беркута. Убей тогда 500 предателей, спасли бы миллионы молодых, нормальных пацанов. Руководитель, если того требует ситуация, должен быть жёстким, и даже жестоким.