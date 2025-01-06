Диалог с Перемог (о как складно сказано!)Нетакусь: А вот Иосиф Виссарионович считал иначе: «Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаётся».
Прощать - дело Бога. А наше дело биться за себя...
Комментарии
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А
Александр24
Если бы не наша долбанная гуманность, когда мы запретили (лизнув при этом жопу Западу) Януковичу применить оружие против фашиствующего майдана, то сейчас были бы спасены миллионы людей. И сейчас фашисты развязали открытый террор, а мы не можем - мы ж НЕ ТАКИЕ!!
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12 час.
igor kim
А с чего мы взяли, что бог все прощает? Бог за грехи очень строго наказывает. Читайте Библию.
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12 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
Россия поставила на шепелявого, а тот по характеру(трусливый, двуликий, хапуга) не подходил на роль лидера хохлов. Кто то из мудрецов сказал: опасны два общества, когда во главе баранов стоит волк, и когда во главе волков стоит баран. Януковичу не надо было разрешение спросить у кого то, чтобы защитить свой трон. Он как Батька, должен был самому взять АК-47, и идти воглаве Беркута. Убей тогда 500 предателей, спасли бы миллионы молодых, нормальных пацанов. Руководитель, если того требует ситуация, должен быть жёстким, и даже жестоким.
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5 час.
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