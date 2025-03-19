Йельский университет подтвердил — исследование конфликта на Украине закрыто

Администрация Трампа закрыла финансирование исследования конфликта на Украине группой, возглавляемой Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, 19 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя университета.
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