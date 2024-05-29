В России создан робот-пожарный на платформе Ант-1000

Фото: «КЭМЗ» Специалистам холдинга с говорящим названием «Высокоточные комплексы», входящего в структуру «Ростеха», разработан робот, получивший модельный номер Ант-1000ПМ и предназначенный для оперативного тушения пожаров и борьбы с сопутствующими завалами.