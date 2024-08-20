Найденные архивы Гиляровского покажут на выставке

В Москве обнаружили архивы, которые могли принадлежать Владимиру Гиляровскому. Среди находок — визитки, записки, предположительно, написанные журналистом, письма, адресованные ему, а также статьи, стихи, очерки, рецензии и другие любопытные документы.
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