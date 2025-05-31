Скрыться от инсайдов некуда: "Герасимов сбежал, Шойгу допрашивают"

Людмила Лиханова

аФтар явно из ципсятины или либерастни -провокаторов. Да нам ПОХ...Й на все слухи. Мы уже привыкли к их высерам, а они всё тужат опу и только потому, что сокращают их и их ЗРЯ ПЛАТЫ, ВОТ ОНИ КАК ТАРАКАНЫ В БАНКЕ СТАРАЮТСЯ СОЖРАТЬ ДРУГ ДРУГА САМЫМИ " НУЖНЫМИ ГОРЯЧИМИ" НОВОСТЯМИ ЧТОБЫ ИХ НЕ ВЫШВЫРНУЛИ ЗА ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ. ВЕДЬ У НИХ ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОДАЧКА В ВИДЕ 10% ОТ ВЫДЕЛЕННОГО на них БЮДЖЕТА , КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ МЕНЬШЕ, А , ЗНАЧИТ, ПРИХОДИТСЯ УМЕНЬШАТЬ ПРоЦЕНТ ТАКИМ ДЕБИЛАМ ПИШУЩИМ И ШТРАФОВАТЬ НА СВОЙ КАРМАН. ВОТ СИДЯТ И ТУЖАТСЯ КАК НА ГОРШКЕ. Н, мы народ закаленный и плевали на их высеры. Они никому не интересны.