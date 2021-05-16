В гвардейском зенитном ракетном полку Ивановского соединения ВДВ прошли состязания среди юнармейцев на Кубок Ивановского отделения Союза десантников России

В гвардейском зенитном ракетном полку Ивановского соединения ВДВ прошли состязания среди юнармейцев на Кубок Ивановского отделения Союза десантников России

Все нормативы выполнялись по квалификации к военнослужащим Воздушно-десантных войск, с соблюдением всех норм и правил выполнения упражнений.

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