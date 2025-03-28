Дзюба рассказал про подарок от Николича, который удивил его

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о подарке от главного тренера ЦСКА Марко Николича. «Он поздравил меня со званием лучшего бомбардира России и вручил небольшой презент — коробку красивых сигар Davidoff.
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