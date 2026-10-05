Театр абсурда
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Театр абсурда

8 903 подписчика

«А вот это уже страшно»: русских детей начали водить в мечети и приобщать в школах к исламу

«А вот это уже страшно»: русских детей начали водить в мечети и приобщать в школах к исламу

Интересная жизнь с Vera Star Сразу в нескольких российских регионах набирает обороты громкий скандал.

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vladstamp

«Ислам – это абсурдная религия для аморальных бедуинов.
Ислам – это разлагающийся труп отравляющий нашу жизнь, не что иное, как омерзительная мертвечина.»
Мустафа Кемаль Паша Ататюрк. Первый президент Турции.

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Алексей Горшков

Депутатам Госдумы этим бы заняться - но они заняты "более важным", УВОДЯ ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СТОРОНУ ОТ СУТИ ПРОБЛЕМЫ: стандартизацией шаурмы и разновсяческими запретами, и принимая хитромудрые околовсяческие никому не понятные заумные законы! И, похоже, "дяди Туралы" там НЕМАЛЫЙ ВЕС ИМЕЮТ !!! Об этом говорит принимаемые на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне, вразрез с принципами СВЕТСКОГО государства, разновсяческие Акты о необходимости помещений ИМЕННО МУСУЛЬМАНСКИХ (а не каких-либо ДРУГИХ РЕЛИГИЙ) молельных комнат в ГОСУДАРСТВЕННЫХ объектах - например в аэропортах, и т.п., внедрение в школьную программу ИМЕННО АРАБСКОГО языка, "халялизация" всей страны, подозрительно МЯГКИЕ приговоры преступникам-мусульманам, и т.д.!
Как говорил товарищ Сталин: "Кадры решают всё!" - а ОТКУДА кадры Духовного Управления Мусульман и эти "дяди Туралы"? В "святые 90-е" среди мусульманской молодёжи БЫЛО ПРИНЯТО обучаться религиозным предметам в исламских странах, ТРАДИЦИОННО ПРОБРИТАНСКИХ И РУСОФОБСКИХ !!!