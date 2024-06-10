Волчанская «битва века»: Зеленский уверен, что у ВСУ появился шанс прорваться к Белгороду

Александр Ситников 9 июня 2024 г., 21:04 Украинские и американские эксперты считают, что киевский режим пошел ва-банк Генштаб ВСУ в своей вечерней оперативке (8 июня) рассказал щирым громадянам, что укровермахт провел тактические контратаки к северо-востоку от Харькова.