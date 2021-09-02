Грибники, настало время квасить! Грибы. Делюсь простым и надёжным способом квашения груздей и волнушек

Вкусно с ЛюбовьюЗдоровьеГрибники, настало время квасить! Грибы. Делюсь простым и надёжным способом квашения груздей и волнушекУ каждого опытного грибника есть свои, годами отработанные способы соления, квашения или маринования грибов.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаКвашу грибы более 15 лет. Первоначальный рецепт нашла в интернете, потом импровизировала Грибы отварить , залить рассолом ( соль по вкусу, сахар - 1 ст ложка на 1.5 литра)когда остынет до менее 40 гр добавить чайную ложку жидкости с молочными бактериями( кефир, квас, рассол от квашенных помидоров, огурцов, капусты , короче, что есть под рукой ). Из опыта, грибы можно квасить при любой температуре.Чем выше температурах, тем меньше время сквашивания. Как -то квасила летом маслята при температуре 30 гр, сквасились за неделю. Чтобы квашенные грибы хранились подольше( до 3х лет) их можно законсервировать, а именно слить рассол, закипятить; грибы промыть, разложить по баночкам, залить рассолом и простерилизовать. Чтобы избежать плесени, поверх грибов кладу горчичники( тоже совет из интернета).Комментировать
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