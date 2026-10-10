Экс-нардеп Новинский призвал Зеленского уйти в отставку

Бывший народный депутат Верховной рады, совладелец компании «Метинвест» Вадим Новинский призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку на фоне последних событий и заявлений, которые Киев допускает в адрес США.
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