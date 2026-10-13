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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Маннарино: «Слышу советы: «Нужно тренироваться немного меньше, но качественнее». Простите, но это какая-то херня»

Адриан Маннарино поделился мыслями после вылета в третьем круге «Мастерса» в Шанхае, где он проиграл Карену Хачанову (2:6, 4:6).

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