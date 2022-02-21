В Красноярске осквернителя воинского мемориала признали невменяемым

На принудительное лечение будет отправлен житель Красноярска, осквернивший Мемориальный комплекс в честь боевых и трудовых подвигов жителей города в период Великой Отечественной войны, 21 февраля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
На принудительное лечение будет отправлен житель Красноярска, осквернивший Мемориальный комплекс в честь боевых и трудовых подвигов жителей города в период Великой Отечественной войны, 21 февраля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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