1 810 платных мест открыто для абитуриентов в Томском политехе

В вузе открыто 1 810 платных мест в бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. Для удобства абитуриентов и их родителей вся информация по поступлению на коммерческой основе собрана в специальном дайджесте на сайте "Абитуриент ТПУ".