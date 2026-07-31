1 810 платных мест открыто для абитуриентов в Томском политехе

В вузе открыто 1 810 платных мест в бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. Для удобства абитуриентов и их родителей вся информация по поступлению на коммерческой основе собрана в специальном дайджесте на сайте "Абитуриент ТПУ".
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