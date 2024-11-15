В НГУ разработали инновационные фильтры низкой пропускной способности

Новосибирскими учёными из НГУ были разработаны инновационные фильтры для терагерцовой спектроскопии. Новинка имеет большую научную ценность, так как позволяет проводить спектроскопию только в каком-либо определённом участке диапазона.
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