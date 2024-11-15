Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Типа замечал явление, но себе не верю! Именно на этом основаны "научные" взгляды на экстрасенсов. Но слава богу уже с...Сглаз – долой: чт...
  • Navigator56R ВладиМир
    Частный бизнес подсуетился... Не нравится, когда приходится искать компромис с сотрудниками... А тема с очередью за з...С 1 января 2025 г...
  • Андрей Тихонов
    Государство всегда будет запускать свои грязные лапы в карман трудящихся, неважно какой сферы и формы....С 1 января 2025 г...

В НГУ разработали инновационные фильтры низкой пропускной способности

В НГУ разработали инновационные фильтры низкой пропускной способности

Новосибирскими учёными из НГУ были разработаны инновационные фильтры для терагерцовой спектроскопии. Новинка имеет большую научную ценность, так как позволяет проводить спектроскопию только в каком-либо определённом участке диапазона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх