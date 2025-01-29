NYT: Трамп частично отступил от указа о приостановке помощи другим странам

Администрация президента США Дональда Трампа частично отступила от указа о приостановке программ помощи другим странам, пишет газета New York Times со ссылкой на служебную записку госсекретаря Штатов Марко Рубио.
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