Игра «Сортировка по размеру»

Воспитатель Ня и Том-Том знают отличную развивающую игру! 123RF/legion-media.ruСортировка — это способность выявлять сходства и различия между объектами, классифицировать и группировать их соответствующим образом.
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