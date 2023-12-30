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Игра «Сортировка по размеру»

Игра «Сортировка по размеру»

Воспитатель Ня и Том-Том знают отличную развивающую игру! 123RF/legion-media.ruСортировка — это способность выявлять сходства и различия между объектами, классифицировать и группировать их соответствующим образом.

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