Зяблик и цапля прилетают домой: рассказываем, кто и когда из пернатых возвращается в Петербург и Ленобласть

Вороны и грачи Первыми в Северную столицу прилетели грачи. "Вестники весны были замечены ещё в конце февраля – начале марта, – рассказывает Metro кандидат биологических наук, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.
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