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Сноб

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Испанские слизни — чем опасны и как от них избавиться

Испанские слизни — чем опасны и как от них избавиться

В европейской части России случилось нашествие испанских слизней. О том, откуда они взялись, почему так широко размножились, опасны ли для человека и можно ли с ними справиться своими силами, «Сноб» поговорил с директором Ботанического сада МГУ, доктором биологических наук Владимиром Чубом.

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