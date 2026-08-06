Испанские слизни — чем опасны и как от них избавиться

В европейской части России случилось нашествие испанских слизней. О том, откуда они взялись, почему так широко размножились, опасны ли для человека и можно ли с ними справиться своими силами, «Сноб» поговорил с директором Ботанического сада МГУ, доктором биологических наук Владимиром Чубом.