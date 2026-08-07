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Президент «Фламенго» отказывается платить больше 20-25 млн евро за Энрике, хотя спортивный директор клуба предлагал «Зениту» 30+5 млн. Переговоры застопорились (Globo)

Переговоры между « Зенитом » и «Фламенго» о трансфере  Луиса Энрике Андре застопорились.  Ранее стало известно , что петербургский клуб готов принять предложение в размере 30 млн евро гарантированной суммы и еще 5 млн в виде бонусов, а также  согласился на выплату трансферной суммы несколькими траншами в течение трех лет.

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