Президент «Фламенго» отказывается платить больше 20-25 млн евро за Энрике, хотя спортивный директор клуба предлагал «Зениту» 30+5 млн. Переговоры застопорились (Globo)

Переговоры между « Зенитом » и «Фламенго» о трансфере Луиса Энрике Андре застопорились. Ранее стало известно , что петербургский клуб готов принять предложение в размере 30 млн евро гарантированной суммы и еще 5 млн в виде бонусов, а также согласился на выплату трансферной суммы несколькими траншами в течение трех лет.