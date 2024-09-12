Новые подробности дела о смертельной экскурсии по Неглинке. «Пытались скрыть следы»

«Пытались скрыть следы»: новые подробности дела о смертельной экскурсии по НеглинкеГенеральный директор компании «Спутник» Александр Ким в Замоскворецком суде, 23 августа 2023 годаКирилл Каллиников/РИА Новости Организаторы нелегальной экскурсии по коллекторам Неглинки, на которой в августе 2023 года погибли восемь человек, Александр Ким и Никита Дубас хотели скрыть следы преступления, свидетельствуют материалы дела.