Страна и люди
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Страна и люди

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Новые подробности дела о смертельной экскурсии по Неглинке. «Пытались скрыть следы»

Новые подробности дела о смертельной экскурсии по Неглинке. «Пытались скрыть следы»

«Пытались скрыть следы»: новые подробности дела о смертельной экскурсии по НеглинкеГенеральный директор компании «Спутник» Александр Ким в Замоскворецком суде, 23 августа 2023 годаКирилл Каллиников/РИА Новости Организаторы нелегальной экскурсии по коллекторам Неглинки, на которой в августе 2023 года погибли восемь человек, Александр Ким и Никита Дубас хотели скрыть следы преступления, свидетельствуют материалы дела.

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