Съезд с внутреннего кольца на севере КАД временно перекроют

Это связано с дорожными работами на 2-м километре КАД ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что с 17 по 21 сентября будет закрыт съезд на Владимирский проспект (Сестрорецк) с внутреннего кольца и выезд на КАД с Владимирского проспекта.