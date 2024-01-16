Татьяна Ишматова: стараюсь на всё смотреть глазами любви

Проект «Глазами любви» родился из рубрики под тегом «глазамилюбви» на моей странице в соцсетях. Это посты о том, что больше всего трогает меня или на что я хочу обратить внимание — события, люди, мероприятия — исключительно с позиции любви.
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