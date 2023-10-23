Фигуристка Дробязко судится с властями Литвы из-за лишения ее гражданства

Лишенная гражданства Литвы фигуристка Маргарита Дробязко теперь судится с властями этой страны. Она подала в суд жалобу на указ литовского президента Гитанаса Науседы, сообщила сама спортсменка в соцсети.
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