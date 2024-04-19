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Диетолог Кабанов рассказал тулякам, сколько стаканов газировки допустимо выпить за день

Диетолог Кабанов рассказал тулякам, сколько стаканов газировки допустимо выпить за день

Суточная норма сахара содержится в одном стакане газировки, заявил диетолог-консультант, заместитель директора Национального исследовательского центра &quot;Здоровое питание&quot; Алексей Кабанов, как передает Life.

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