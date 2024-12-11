Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
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